El 95% de les entrades pels dissabtes del Cirque du Soleil estan exhaurides

Actualitzada 03/07/2023 a les 06:34

La desena edició de la companyia canadenca va aterrar dissabte a la nit amb l’espectacle Festa davant de 3.500 espectadors, marcant així l’aforament complet. Les entrades per veure la funció els dies de dissabte es troben venudes al 95% i, en alguns casos, al 100%.Andorra Turisme ja tenia una bona previsió pel que fa a les xifres d’enguany i, posterior a l’espectacle debut, va confirmar que l’èxit està sent superior al de l’any passat. El director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va explicar que “les dades demostren que és una proposta molt ben rebuda”. A més, va explicar que la compra d’entrades acostuma a accelerar-se una vegada arrenca el Cirque, per la qual cosa s’espera durant el mes de juliol unes xifres encara més abundants.L’espectacle Festa és una oda a les nou edicions anteriors i celebra les millors acrobàcies exhibides fins ara al Principat.