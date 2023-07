Condemnat l'exdirector d'Ski Art a tres anys i mig de presó

Actualitzada 03/07/2023 a les 11:51

L'Audiència Nacional espanyola ha imposat una pena de tres anys i mig de presó a l'exdirector d'Ski Art, Diego V., per un delicte continuat d'apropiació indeguda en considerar-lo principal responsable de la fallida de l'agència turística receptora de clients a Andorra del 2015 . La sentència condemna a la seva dona pel mateix delicte a dos anys i mig de presó com a còmplice i de manera conjunta han de retornar a la societat 446.204 euros.La causa judicial va ser impulsada pel propietari d'Ski Art el 2018 després de descobrir-se l'hivern del 2014 els problemes de l'agència per les queixes de clients i proveïdors. El director de l'empresa va marxar del país i el propietari es va fer càrrec de les gestions i va descobrir que s'havia generat un deute d'1,8 milions d'euros. La sentència acredita l'operativa fraudulenta dels condemnats que va començar quan l'exdirector d'Ski Art va obrir una societat paral·lela a la qual desviava els clients i imputava les despeses a l'agència original. Els dos processats disposaven a més de targetes d'Ski Art amb les que pagaven despeses personals importants, com lloguers d'apartaments, de cotxes, despeses d'hotels o de viatges, entre d'altres.La sentència recull que la dona de l'exdirector era titular d'un compte bancari personal a Espanya on ingressaven pagaments de reserves de clients d'Ski Art. I també que ell es va apropiar quantitats de pagaments de clients que contractaven serveis per un compte de Paypal.Ski Art era considerada en aquell moment una de les agències receptives més importants d'Andorra, i la majoria d'hotels i empreses del sector turístic del país operaven amb ells.