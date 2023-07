Concòrdia vol continuar amb els Joves Parlamentaris

Actualitzada 03/07/2023 a les 06:30

Concòrdia vol donar continuïtat a la Xarxa de Joves Parlamentaris per treballar conjuntament amb altres països europeus i va destacar en una nota de premsa els principals objectius marcats durant la Sessió Anual de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa Assemblea Parlamentària (OSCE PA) a Vancouver, on es troba el conseller general, Pol Bartolomé, Meritxell López de Demòcrates, i els membres suplents Carles Naudi de Ciutadans Compromesos i Noemí Amador d’Andorra Endavant.Bartolomé participarà en les diferents trobades de la xarxa que han estat convocades per tal de coordinar accions entre els diferents membres.D’altra banda, en el comunicat va evidenciar el suport de Bartolomé a l’esmena presentada a la resolució corresponent al comitè d’afers econòmics, ciència, tecnologia i medi ambient, per part de la parlamentària suïssa, en la qual s’advoca per facilitar el reconeixement de les titulacions universitàries estrangeres.