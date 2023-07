El ritme de funcionament de la xarxa pública d’alimentació de vehicles elèctrics constata l’increment en temporada alta per l’arribada de visitants

El gran volum de visitants arriben a Andorra en vehicle particular. I tenint en compte l’aposta europea per promocionar la mobilitat elèctrica, el servei que dona el Principat per a la càrrega d’aquests vehicles no només ha d’estar dimensionat per als usuaris d’Andorra, sinó també preveient la demanda creixent que pot arribar de fora de les fronteres. “A Andorra hi ha 500 vehicles elèctrics purs, que suposen l’1,5% de la flota aproximadament, a Espanya representen el 3,5% però a França ja estan al 14%”, esgrimeix el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, per reflectir què s’ha de tenir en compte