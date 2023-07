Avís a les embarassades per si han consumit sobrassada Escaubells

Els metges les insten a acudir a la consulta pel risc d’haver contret listeriosi

La presidenta del Col·legi de Metges, Meritxell Cosan, va fer una crida a les dones embarassades i va recomanar que qualsevol que hagi consumit sobrassada Escaubells ha d’anar al metge immediatament, ja que es va detectar que el bacteri que pot estar en l’aliment pot causar un avortament entre les 48 i 72 hores posteriors a la ingesta.



La sobrassada de la marca Escaubells va ser retirada de la venda fa pocs dies per la possible presència del bacteri Listeria monocytogenes, més conegut per provocar la malaltia de la listeriosi.



El ministeri de Salut va emetre una alerta sanitària per informar de