Supervisió per als veedors i els serveis d'actius virtuals

Actualitzada 02/07/2023 a les 06:31

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) van signar, el passat divendres 30 de juny, un nou protocol d’enteniment per ampliar l’abast del protocol prèviament vigent i incloure-hi nous supervisats per part d’ambdues autoritats, concretament els proveïdors de serveis d’actius virtuals i els veedors digitals. Segons van informar les dues entitats en les seves pàgines web, aquest nou protocol subs-titueix el que es va signar el passat dia 12 de març de 2019.Amb aquest nou protocol, assenyalen al comunicat destinat als mitjans de comunicació l’AFA i la UIFAND, “es consoliden i amplien les bases per regular la col·laboració entre ambdues autoritats financeres en aquelles funcions que els atribueix la corresponent normativa en relació amb la supervisió de les entitats operatives del sistema financer, els subjectes del sector assegurador i reassegurador, els proveïdors de serveis d’actius virtuals i els veedors digitals”.