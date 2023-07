“Per a mi fer música és ser a prop de les persones”

L’artista brasilera és un dels grans noms del Festival internacional de Jazz d’Escaldes-Engordany. Avui al vespre toca al Prat del Roure.

Eliane Elias (1960) és una de les cantants i pianistes més destacades de l’escena jazzística internacional dels últims 40 anys. Nascuda al Brasil, als 20 anys va traslladar-se als Estats Units per estudiar a la prestigiosa Juilliard School of Music de Nova York. Dos anys després ja tocava amb Steps Ahead, banda pionera del jazz fusió. Al llarg de la seva carrera ha cultivat la bossa nova i altres ritmes tradicionals del seu país d’origen. Avui a les nou del vespre Elias pujarà a l’escenari del Prat del Roure en el marc del Festival Internacional de Jazz d’Escaldes-Engordany.



No és la