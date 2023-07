Actualitzada 02/07/2023 a les 11:06

La presidenta del col·legi de metges, Meritxell Cosan, fa una crida a que qualsevol embarassada que hagi consumit sobrassada 'Escaubells' ha d'anar al metge immediatament, ja que el bacteri detectat en l'aliment pot provocar un avortament entre les 48 i 72 hores posteriors a la ingesta. La sobrassada de la marca 'Escaubells' va ser retirada de la venda fa pocs dies per la possible presència del bacteri Listeria monocytogenes, conegut per causar la malaltia de la listeriosi.El ministeri de Salut va emetre una alerta sanitària per informar de la retirada del producte. Aquest havia estat comercialitzat únicament en un establiment del Pas de la Casa, "on s'havien venut poques unitats del producte abans de la retirada de la venda de la resta d'unitats del lot". El ministeri va aconsellar els ciutadans que hagin adquirit productes de sobrassada d'aquest lot que "per precaució s'abstinguin de consumir-la" i va especificar que la listeriosi afecta especialment les persones amb sistemes immunològics debilitats, dones embarassades, nounats i adults majors i es presenta amb els símptomes de febre alta, dolor muscular, nàusees, vòmits i diarrea.Uns dies després de la notícia, el col·legi de metges alerta que el bacteri pot ser especialment perillós pel que fa a les dones embarassades. "Qualsevol dona embarassada que n'hagi consumit o cregui que podria haver-ne consumit ha de trucar urgentment al ginecòleg o a urgències i fer profilaxis antibiòtiques, ja que pot provocar un avortament a qualsevol edat gestacional", informa la presidenta Cosan.