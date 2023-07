El número d’habitatges torna a ser el mateix que el del 2018 després de caure

Els Habitatges d’Ús Turístic (HUT) van recuperar l’any passat les xifres del 2018 i, a 31 de desembre, en constaven 2.716 de registrats, exactament els mateixos que quatre anys enrere. La xifra és prop d’un 5% superior a la del 2021 i en números absoluts representa 123 pisos més. En número de llits es voregen els 13.000 i són 646 més que un any abans. Les places, però, estan per sota de les del 2018, quan eren 13.701.



La modalitat d’allotjament està a hores d’ara paralitzada, en estar vigent la moratòria de dos anys per a l’atorgament de noves llicències mentre