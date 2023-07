Demanen de nou la compareixença de Mur per les morts d'avis en residències

Actualitzada 02/07/2023 a les 06:32

Familiars de morts en dues residències de Madrid durant la primera onada de la pandèmia han tornat a sol·licitar la declaració del cap del servei de salut mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i exdirector general de coordinació sociosanitària de la comunitat de Madrid, Carlos Mur, com a testimoni per la seva relació amb els protocols de no-derivació de persones majors de residències a hospitals. El jutge va citar a declarar Mur el passat 15 de juny, però no el va poder localitzar pel fet que treballa al Principat, segons publiquen mitjans espanyols. És per això que el 21 de juny passat, les famílies van tornar a demanar la compareixença de Mur, que va signar els polèmics protocols que excloïen els avis de la derivació de les residències als hospitals. Mur ja va declarar com a testimoni durant el març d’aquest any i, segons es va publicar, va dir al jutge “que ell estava en contra” d’aquesta instrucció.