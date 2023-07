Susanne Georgi assegura que el Govern està predisposat a tornar a Eurovisió

Actualitzada 01/07/2023 a les 12:59

La darrera candidata d'Andorra a Eurovisió, Susanne Georgi, ha assegurat en una entrevista a La Primera Pedra de RAC1 que el Govern està predisposat a presentar-se un altre cop al certamen internacional de música. “Abans hem de resoldre una sèrie de coses, però sí que la intenció, ara mateix, és tornar, pel que hem parlat. A partir d’aquí jo no puc dir quan, això ha de sortir de la televisió”, ha afegit durant l'entrevista, tot afegint que descarta la pròxima edició, la del 2024, perquè coincideix amb els Jocs Olímpics dels petits estats. Finalment, la darrera representant d'Eurovisió ha manifestat disposar dels diners necessaris per poder assumir aquest retorn.



Susanne Georgi porta temps reivindicant públicament que el país ha de tornar a participar-hi. “És l’esdeveniment cultural més important d’Europa i és una pena que Andorra no hi sigui”, explicava fa uns mesos en una entrevista al Diari Andorra va debutar a Eurovisió el 2004 i, després de sis participacions consecutives, en les quals en cap va passar a la final, es va retirar per raons econòmiques el 2010. Georgi va representar el Principat a Eurovisió el 2009, el darrer any en què es va participar, amb la cançó La teva decisió.