Es desconeix qui pot ser el guanyador del pot

Sis encerts en la combinació de la loteria Primitiva li han donat un premi de 679.121,67 euros a un jugador d’una butlleta segellada a l’administració de Cal Tavi d’Escaldes-Engordant, corresponent al sorteig celebrat dijous. Les responsables de l’administració, que es van assabentar del premi per la trucada del Diari, es van mostrar “contentes” d’haver portat la sort a Escaldes i no sabien qui ha pogut ser la persona guanyadora. I van indicar que es tracta del premi més important que han donat recentment, tot i que no és el més elevat que han repartit des de l’administració escaldenca.



La combinació guanyadora