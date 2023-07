Retirada la sobrassada Escaubells de la venda per un possible bacteri

Actualitzada 01/07/2023 a les 06:25

La sobrassada de la marca Escaubells va ser retirada de la venda per una possible presència del bacteri Listeria monocytogenes, que és conegut per causar la malaltia de la listeriosi. El ministeri de Salut va emetre una alerta sanitària per informar de la retirada del producte que s’havia comercialitzat en un establiment del Pas de la Casa, “on s’havien venut poques unitats del producte abans de la retirada de la venda de la resta d’unitats del lot”.Segons el Govern, el mateix establiment va detectar que el lot 042223 podria estar contaminat. Van procedir a la retirada del producte “per precaució mentre continua la investigació”.El ministeri va aconsellar “no consumir-la”, atès que afecta especialment les persones amb sistemes immunològics debilitats, dones embarassades, nounats i gent gran, i pot provocar febre alta, dolor muscular, nàusees, vòmits i diarrea.