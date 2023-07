El dispositiu s’activarà els dies de màxima afluència d’estiu i des de la rotonda del Km 0

L’àrea de Mobilitat habilitarà durant l’estiu diversos dispositius especials de trànsit per tal de facilitar la fluïdesa de vehicles i minimitzar el risc de cues. Els dispositius s’allargaran des d’avui fins al 10 de setembre i un d’ells, previst per a dies de màxima afluència, és muntar un doble carril, en sentit sud, des de la rotonda del Km 0 fins a la frontera amb Espanya. El director d’Energia i Transports, Carles Miquel, va especificar ahir que Mobilitat es coordinarà amb la policia d’Andorra, la policia nacional espanyola, la guàrdia civil i els mossos d’esquadra per aplicar l’obertura del doble