La tercera línia garanteix que s’absorbeixin totes les demandes de matriculació

El sistema espanyol tindrà el curs vinent una aula més de batxillerat, la tercera, a l’institut María Moliner. Amb aquesta ampliació de places es dona cabuda als alumnes que provenen d’altres centres espanyola que no imparteixen batxillerat, així com a les demandes de matriculació que puguin arribar d’estudiants que provinguin de l’Escola andorrana o francesa. El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) havia expressat aquesta setmana el neguit per les conseqüències que podria tenir per a la lliure elecció d’escola que l’espanyol o el francès limitessin places i fossin prioritaris els alumnes del sistema.



Les autoritats educatives espanyoles van comunicar ahir la decisió