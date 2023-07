Els Pirineus Orientals demanen a Macron que “influeixi” per permetre l'avortament

Actualitzada 01/07/2023 a les 06:32

El consell del departament dels Pirineus Orientals ha demanat al president francès i Copríncep, Emmanuel Macron, “que prengui posició” en la prohibició de l’avortament al Principat i que “influeixi en el Govern d’Andorra” per a la seva despenalització. Ho va fer dijous després que la majoria d’esquerres al consell aprovés “una moció de suport a totes les dones andorranes que fan campanya pel dret a l’avortament al Principat”. A la moció també es dona suport a la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, “portaveu de totes les dones andorranes que no poden avortar al seu país”.A la moció, que es mostra “preocupada per les repressions que pateixen els activistes de Stop Violències”, es van abstenir els dos representants de l’extrema dreta: Louis Aliot, alcalde de Perpinyà, i Carla Muti, tots dos de Reagrupament Nacional.