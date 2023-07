Andorra la Vella presenta en societat el projecte que culmina la transformació urbanística de l’eix comercial de la parròquia

Ahir va ser “un gran dia” per a Andorra la Vella. La capital, aquesta vegada sí, va poder inaugurar les fonts de llum sobre el passeig del riu Valira. “Hauria estat frívol per part nostra mantenir la data d’inauguració [dijous a la nit] davant de l’avís groc de Protecció Civil per risc de tempestes”, va admetre el cònsol major, David Astrié, en declaracions als mitjans.



L’espectacle d’aigua, colors i música amb què el nou atractiu turístic de la parròquia va presentar-se en societat va sorprendre i meravellar el públic que ahir a les deu de la nit va omplir la Rotonda