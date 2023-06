Trobada amb l'ambaixador de Corea per potenciar el turisme i la cooperació

Actualitzada 30/06/2023 a les 06:32

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el ministre de Turisme, Jordi Torres, es van reunir ahir amb l’enviat especial del president de la República de Corea, Chey Tae-won, i amb l’ambaixador de Corea acreditat a Andorra, Sahnghoon Bahk. La trobada va servir per avançar en l’estudi per potenciar el turisme i la cooperació financera i econòmica entre ambdós països. Així, asseguren que amb l’entesa es permetrà facilitar les inversions sense que hi hagi sobrecàrrec financer.En matèria turística, es van intercanviar punts de vista per establir un acord per potenciar la mobilitat dels joves i els representants coreans van valorar positivament l’oferta que ofereix Andorra en l’àmbit turístic, mediambiental i natural. En aquest sentit, van expressar la situació que molts ciutadans del país asiàtic assisteixen a la península Ibèrica per fer el camí de Santiago i van manifestat l’interès de poder visitar el Principat aprofitant l’estada a Espanya.