Ruixats febles a la tarda

Actualitzada 30/06/2023 a les 11:27

La jornada d'avui no serà de ple domini del sol com es preveia ahir perquè el front que ha provocat tempestes intenses, especialment ahir, "deixa núvols residuals, sobretot al nord, a la tarda pot deixar algun ruixat feble", segons indica Meteorologia. Les temperatures arribaran a màximes de 25 graus al centre del país.La previsió anuncia que demà es mantindran els núvols al nord que poden reduir la visibilitat als cims i els termòmetres continuaran en màximes de 25 graus. Per a diumenge es pronostica predomini del sol al matí, pujada de temperatures, fins a 28 graus, i possibilitats de ruixats a la tarda.