Reunió de Progressistes-SDP amb el SEP

Actualitzada 30/06/2023 a les 12:43

El president de Progressistes-SDP, Josep Roig, va reunir-se ahir amb una representació del Sindicat d'Ensenyament Públic per tractar les preocupacions del col·lectiu. La secretària general del SEP, Marisa Santos, i Laura Bragança van expressar la "necessitat d'avaluar el sistema educatiu i la implementació del PERMSEA", punt amb el qual SDP va coincidir. Roig va plantejar, segons indica el partit en nota de premsa, la recuperació de l'observatori nacional de la qualitat en l'educació per "construir indicadors de qualitat pedagògica i fer avaluacions periòdiques del sistema educatiu que orientin la presa de decisions en política educativa i permetin fixar objectius i elaborar plans de millora".D'altra banda, la secretària general va exposar a Roig les preocupacions del sindicat respecte a les condicions laborals del personal docent, concretant-se també en la situació de docents eventuals i interins, "molts dels quals en situació d'interinatge de llarga durada i que no tenen cap oportunitat per presentar-se a un edicte públic per la seva situació". El president de Progressistes-SDP va apuntar a la necessitat de reclamar a l'administració educativa una planificació de la consolidació progressiva dels llocs de treball ocupats per treballadors públics interins i "reduir la proporció existent de personal eventual al cos especial d'educació fins a arribar a un màxim del 15%".A més, ambdues parts també van tractar la necessitat que l'administració educativa posi en marxa mesures per respectar el dret del personal a la desconnexió digital.