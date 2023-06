Quinze serveis dels bombers pels aiguats

Actualitzada 30/06/2023 a les 10:19

Els bombers han tingut una activitat intensa en les últimes hores pels problemes causats per les intenses precipitacions de les tempestes d'ahir a la tarda. Els efectius del cos van ser requerits per la primera incidència a les 18.30 hores i han finalitzat els serveis a dos quarts de dues de la matinada quan ha afluixat molt la tempesta, segons ha explicat el cap de guàrdia. I ha indicat que la feina avui continua amb la revisió de diversos punts de lleres de riu on s'ha detectat un increment del nivell de l'aigua, i estan especialment pendents del riu Madriu, i la retirada de material de contenció a la General 1.Les sortides dels bombers van ser per atendre "inundacions diverses, problemes en estacions transformadores i corriments de terres" que es van concentrar en la parròquia de Sant Julià, ha indicat el cap de guàrdia. L'afectació a l'estació transformadora va provocar talls de llum intermitents, el primer d'uns 20 minuts que van solventar des de la Mútua Elèctrica de Sant Julià amb la instal·lació de grups.Els problemes més importants es van produir per les esllavissades per desbordaments de torrents a la carretera de Juberri, que va quedar tallada en els dos sentits durant unes hores, i a la de Fontaneda, on es va donar pas alternatiu. I també a la rotonda per sota de la Portalada on es va començar donant pas alternatiu i després es va desviar tot el trànsit pels carrils de baixada, segons ha assenyalat el cap de guàrdia, per la gran acumulació d'aigua del torrent de la muntanya a causa de les fortes pluges. Mobilitat ha destacat que tots els problemes a la xarxa viària estan solucionats i es circula amb normalitat per totes les carreteres.Fora de Sant Julià els bombers van ser avisats per una petita esllavissada de pedres a Escaldes, entre la Plana i la Comella i l'afectació d'una estació transformadora que no provocar talls de llum. I a la parròquia laurediana els efectius del cos van haver de fer aspiració d'aigua a aparcaments inundats a l'avinguda Francesc Cairat, a un hotel i a una nau de la Borda del Germà.El cap de guàrdia ha remarcat que es van poder tots els serveis per als quals van ser avisats i "la bona coordinació" en la feina amb el COEX, la policia i els serveis de circulació.