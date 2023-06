Actualitzada 30/06/2023 a les 13:33

El secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan León, va participar ahir a la XXIII assemblea plenària de ministres de Justícia de la conferència Iberoamericana (COMJIB), celebrada a Madrid. León va posar en relleu la Llei d'accés electrònic a l'Administració de Justícia, que ha de permetre millorar el servei públic de la justícia, segons assegura Govern en comunicat de premsa. A més, el secretari d'Estat va subratllar la voluntat de l'executiu d'elaborar un nou codi de procediment penal per agilitzar aquest procediment i va fer referència al "compromís governamental" per donar suport a iniciatives de cooperació internacional per acabar amb la delinqüència transnacional. En el marc de la trobada, León va signar un protocol d'entesa de cooperació en matèria de justícia amb Bolívia.