Mobilitat muntarà un doble carril fins a la frontera espanyola a l'estiu

Actualitzada 30/06/2023 a les 13:35

L’àrea de Mobilitat habilitarà durant l’estiu dispositius especials de trànsit per facilitar al màxim la fluïdesa del trànsit en època d’alta afluència de turistes. El dispositiu s’allargarà des de l’1 de juliol i fins al 10 de setembre i un dels dispositius previstos per a dies de màxima afluència és muntar un doble carril, en sentit sud, des de la rotonda del km 0 i fins a la frontera espanyola. Així mateix, durant tots els dissabtes del període establert Mobilitat muntarà el doble carril en sentit nord a l’avinguda Francesc Cairat, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, per facilitar l’entrada de vehicles. El director d’Energia i Transports, Carles Miquel, ha especificat que aquest dispositiu es podrà muntar altres dies durant aquest període si les necessitats ho requereixen.Pel que fa a la previsió d’entrada de vehicles per a l’estiu, el director d’Energia i Transports ha indicat que es preveu l’entrada de més de 400.000 vehicles durant el mes de juliol i de 460.000 pel que fa al mes d’agost.