La ministra Tor aposta pel diàleg per trobar solucions pràctiques als reptes globals

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va participar ahir en una reunió telemàtica amb dones ministres encarregades de la cartera d’Exteriors. Tor va parlar sobre els avenços significatius de la presència de la dona en les taules de negociació i va apostar per “reforçar el diàleg per trobar solucions pragmàtiques als reptes globals” i fer-ho en clau de dona. Tanmateix, la titular d’Exteriors va donar a conèixer l’aportació d’Andorra per “continuar avançant en la identificació i eliminació de les barreres existents per a les dones quan actuen en missions internacionals”, segons va concretar l’executiu en una nota de premsa.Tor, s’indica al comunicat, també es va referir al malbaratament alimentari com un “gran entrebanc” per a la implantació definitiva de l’Agenda 2030, i va explicar que Andorra està compromesa amb aquesta lluita, motiu pel qual es va impulsar juntament amb San Marino el Dia internacional sobre la pèrdua i malbaratament alimentari.A la trobada presencial, celebrada a Ulan Bator, Mongòlia, hi van prendre part les ministres d’Alemanya, França, Indonèsia, Burkina Faso i Tanzània, entre d’altres.