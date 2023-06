Juny càlid i amb més del doble de precipitacions

Actualitzada 30/06/2023 a les 18:20

Les tempestes️⚡️d'aquesta setmana han deixat les acumulacionsmés importants del mes de juny️al sudd'#Andorra

Acabem aquest mes amb precipitacions de més del doble del normal al sud i quantitats normals per l'època de l'any al nord

Gràfic del Roc St. Pere amb un 140% de ppt pic.twitter.com/Yxj6rjrDve — Acció Climàtica Andorra (@accioclima) June 30, 2023

Les tempestes d'aquesta setmana han deixat les acumulacions d'aigua més importants del mes de juny al sud d'Andorra, segons destaca Acció Climàtica. Els gràfics mostren registres amb precipitacions de més del doble del normal al sud i quantitats normals per l'època de l'any al nord. Així, l'estació de Roc de Sant Pere ha registrat 118 mm de precipitacions aquest mes de juny, amb un clar augment si es compara amb l'any passat però per sota de les del 2020 i 2021.Pel que fa a les temperatures, Acció Climàtica apunta que el mes de juny ha estat càlid a tot el país, amb una anomalia positiva d'1,9 graus a l'estació de Roc de Sant Pere i una mitjana de 18,2 graus. Aquesta última xifra se situa tres punts per sota a la de l'any passat i lleugerament per sobre a la del 2021. D'aquesta manera, destaquen el període que va tenir lloc al voltant de Sant Joan com el més càlid d'aquest mes, quan es van registrar fins a 33,6 graus.