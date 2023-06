El sistema espanyol amplia les places de batxillerat

Actualitzada 30/06/2023 a les 13:08

El sistema espanyol tindrà el curs vinent una aula més de batxillerat a l'Institut Maria Moliner. L'ampliació de places donarà cabuda als alumnes que provenen de centres espanyols sense batxillerat i d'altres sistemes educatius del Principat.Les autoritats educatives espanyoles han comunitat la decisió en la reunió protocolària que han mantingut avui amb el ministre d'Educació, Ladislau Baró, i amb el secretari d'Estat d'Eduació, Josep Antoni Bardina. I han explicat que el nombre de places de cada curs es decideix en funció de la demanda que hi ha cada any i es té en compte que dels cinc centres educatius de sistema espanyol que hi ha a Andorra hi ha dos, el col·legi Janer i el col·legi Sagrada Família, que no tenen batxillerat i, per tant, hi ha d'haver places perquè aquests escolars continuïn la formació espanyola.L'obertura de la tercera línia de batxillerat al Maria Moliner servirà a més per acollir tots els estudiants del sistema andorrà i francès que decideixin canviar al sistema espanyol. I es remarca que en cap cas hi ha hagut voluntat de reduir places i deixar fora cap alumne com apuntava el Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP). El col·lectiu havia afirmat que es podria produir " segregació" cap als alumnes de l'andorrana per falta de places al sistema espanyol.