El nombre de llits en allotjaments de tipus hoteler creix fins als 31.736

A Andorra hi ha havia 167 hotels el 2022, vuit més dels que estaven oberts fa dos anys

El Principat comptava a final de l’any passat amb un total de 226 allotjaments turístics de modalitat hotelera, incloent-hi hotels, aparthotels, hostals, residències i pensions. El nombre total de llits oferts als visitants ascendia a 31.736, segons va informar ahir el departament d’Estadística.



D’aquests allotjaments, 167 corresponien a hotels, dinou a aparthotels, nou a hostals o residències, quatre a pensions i 27 a apartaments turístics. En total són deu allotjaments turístics de modalitat hotelera més que el 2021, sent l’augment més considerable en l’apartat d’hotels, on se’n sumen vuit més respecte als que hi havia fa dos anys. Tanmateix, Andorra ha