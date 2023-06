El Fòrum de la Joventut inicia un projecte per potenciar la veu dels joves

Actualitzada 30/06/2023 a les 13:42

El Fòrum de la Joventut posa en marxa el projecte 'Activa' amb la intenció d'integrar la veu dels joves en el nou Pla nacional de joventut. Treballadors i voluntaris estaran presents en espais on habitualment es concentren joves d'entre 16 i 35 anys per iniciar converses individuals per definir les necessitats i prioritats, que seran traslladades al nou Pla nacional de joventut, segons informen en nota de premsa. Les accions es concentraran durant el mes de juliol, mentre que les activitats participatives s'allargaran fins a mitjans de setembre. El fòrum espera establir un mínim de 350 converses per obtenir una participació "homogènia" de la població jove.