Alterat i agressiu pel consum de drogues

Actualitzada 30/06/2023 a les 11:58

Un home "molt agressiu i alterat" a un carrer d'Andorra la Vella va provocar dimecres la intervenció de la policia per un avís ciutadà. La patrulla va controlar el resident, de 36 anys, poc després de les 23 hores, després de verificar que portava un tub que segons va explicar "utilitzaria per consumir droga tòxica".Els agents van traslladar l'home, amb la seva autorització, al centre hospitalari on se li van fer unes analítiques que van demostrar que havia consumit estupefaents. L'home va quedar detingut per un delicte contra la salut pública per consum de cocaïna i altres drogues, segons ha fet públic avui el cos de seguretat.El servei d'ordre ha arrestat aquesta setmana tres residents per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els tres homes tenen edats de 41, 49 i 56 anys i la taxa més elevada que va detectar la policia va ser d'1,85 grams per litre d'alcohol.