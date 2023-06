Un resident guanya 2,13 milions en un campionat de pòquer

Actualitzada 29/06/2023 a les 12:27

Ka Kwan Lau, resident a Andorra, ha guanyat 2.124.496 euros en una competició de pòquer internacional, les World Series of Poker. L'espanyol, nascut a Cantàbria, té la residència al país per "motius professionals", tot i que darrerament hauria resident en diferents ciutats del món a causa de la seva carrera al pòquer. Ka Kwan Lau, que es fa dir Kaju, va enfrontar-se a la final al també espanyol Sergio Martínez, que es va endur un premi d'1,3 milions. El resident al Principat va guanyar el brazalet del campionat, d'un valor de 22.885 euros i el premi de 2,1 milions per la seva victòria.