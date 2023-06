Trobada per potenciar el turisme i la cooperació amb Corea

Actualitzada 29/06/2023 a les 16:57

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i el ministre de Turisme, Jordi Torres, s'han reunit avui amb l'enviat especial del president de la república de Corea, Chey Tae-won, i amb l'ambaixador de Corea acreditat a Andorra, Sahnghoon Bahk. L'executiu informa que la trobada ha servit per avançar en l'estudi per potenciar el turisme i la cooperació financera i econòmica entre ambdós països. Així, asseguren que amb l'entesa es permetrà facilitar les inversions sense que hi hagi un sobrecàrrec financer.En matèria turística, s'han intercanviat punts de vista per establir un acord per potenciar la mobilitat dels joves i els representants coreans han valorat positivament l'oferta que ofereix Andorra a nivell turístic, mediambiental i natural. En aquest sentit, han expressat la situació on molts ciutadans del país asiàtic assisteixen a la península Ibèrica per fer el camino de Santiago i han manifestat l'interès de poder visitar el Principat aprofitant l'estada a la península per fer peregrinació.Tanmateix, els representants s'han felicitat per haver finalitzat la negociació del conveni per eliminar la doble imposició (CDI), que Govern indica que se signarà properament.La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) ha signat avui el matí un memoràndum d'entesa (MoU) amb la Cambra de Comerç de Corea del sud amb la finalitat de promoure les relacions entre els empresaris d'ambdós països. El president de la CCIS, Josep Maria Mas, i el vicepresident de la Cambra de Comerç coreana, Seong Woo Lee, han estat els encarregats de formalitzar l'acord.