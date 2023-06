Tallers i visites per obrir el Consell a la ciutadania

Actualitzada 29/06/2023 a les 17:22

Sindicatura vol que la ciutadania conegui el Consell General i sàpiga que es fa a la institució i quines són les tasques dels parlamentaris, Per aconseguir-ho posa en marxa el projecte Consell Obert amb iniciatives per a totes les edats, com tallers i visites, que apropin el parlament a la població, segons ha anunciat avui la subsíndica, Sandra Codina.La primera actitivat passa per un canvi en el contingut de les visites que els escolars de sisè fan al Consell a partir del setembre. La secretària de sindicatura Carol Puig ha assenyalat que s'adaptarà el contingut de l'explicació històrica que es fa als alumnes per fer-la més atractiva i hi haurà tallers a Casa de la Vall "perquè puguin aprendre jugant" amb jocs com el de l'oca del Consell perquè coneguin la institució. Els infants també tindran un photocall amb abillaments tradicionals dels consellers com a part lúdica perquè puguin tocar la roba, i es farà un taller de manualitats. En la visita a l'hemicicle dels plens del Consell podran fer preguntes perquè sigui més dinàmic i vivencial.Puig ha indicat que s'oferirà a més la possibilitat de fer tallers didàctics als centres educatius sobre temes específics de la Cambra abans de la visita al Consell i les escoles decidiran si volen fer-los.Per als alumnes de segona ensenyança es mantindrà la celebració del Consell de Joves que la secretària de sindicatura Maria Àngels Ache ha recordat que es fa des del 2002 i que està "arrelat i ben valorat". Com a complement de la feina que fan els representants escollits pels companys que participen en el Consell de Joves, els parlamentaris podran fer visites a les escoles per explicar la tasca que fan. I per als estudiants de batxillerat el Consell acollirà la fase regular de la Lliga de debat de la Xarxa Vives que el curs vinent es dedicarà als reptes de la intel·ligència artificial.Codina ha indicat que l'obertura també es farà per als universitaris que podran consultar el material de la biblioteca Martí Salvans del Consell General. I entre les propostes que es treballen està la de celebrar aules obertes per als adults interessats en la feina del parlament, promoure la participació i s'anirà dotant de contingut el projecte de Consell Obert amb propostes d'interès.