Actualitzada 29/06/2023 a les 06:39

El centre social d’activitats i de formació de Creand Fundació posa en marxa una proposta formativa durant els mesos d’estiu per als usuaris de L’espai. Es tracta d’un taller per estimular la memòria mitjançant la informàtica i d’un de classes de suport d’anglès. Ambdues activitats començaran la setmana vinent. Les places a les activitats presencials són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció.