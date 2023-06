Desbordat un torrent a la zona de la Portalada

Actualitzada 29/06/2023 a les 19:59

Efectius del @COEX_Andorra i @BombersAndorra treballen sobre el terreny per reconduir l'aigua desbordada d'un torrent a la zona de la Portalada i que afecta la CG1. No es preveuen talls de circulació, només puntualment, si cal, hi haurà circulació alternativa @Mobilitat_AND pic.twitter.com/NbOcGfAYoL — Govern d'Andorra (@GovernAndorra) June 29, 2023

La tempesta que aquesta tarda està tornant a caure amb força al país està causant noves inundacions a la parròquia laurediana, que un cop més està sent la més afectada per les pluges. Govern informa que efectius del COEX i els bombers estan treballant per reconduir l'aigua desbordada d'un torrent a la zona de la Portalada i que afecta la General 1, concretament a la rotonda del centre comercial Epizen. Tot i això, indiquen que es preveuen només talls de circulació puntuals i que s'està fent circulació alternativa.Les inundacions també estan afectant carrers centrals com és el cas de l'avinguda Verge de Canòlich. Els bombers es troben a hores d'ara fent intervencions a la zona, després d'haver fet un primer servei a una urbanització de Nagol, i alerten que de cara al vespre i primeres hores de la nit es preveu l'episodi més actiu. En aquest sentit, recorden que l'avís groc s'allargarà fins a la matinada.El cònsol major, Josep Majoral, indica que aquest cop ha plogut més cap a la part alta de la parròquia que al centre. En aquest sentit, ha alertat que el riu Auvinyà baixa molt ple i ha apuntat que, almenys fins a mitja tarda, no li constava que hi hagués hagut cap despreniment. Des de Protecció Civil han informat que estaven fent controls de seguiment de cabals dels rius.