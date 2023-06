Sant Julià es recupera dels aiguats, però no abaixa la guàrdia

Les inundacions no han provocat danys personals ni accidents de força major

Dimecres i durant el dia d’ahir es van fer efectius serveis de neteja i reparacions a Sant Julià de Lòria pels danys causats per les pluges de dimarts. Diverses zones del centre urbà es van inundar i algunes avingudes principals i carreteres secundàries van tenir baixades d’aigua. Els bombers i el comú van fer efectius, pels volts de les sis de la tarda, els desplaçaments i operacions de neteja per reobrir la circulació i reparar els danys en les zones afectades. Els danys van ser, majoritàriament, provocats per l’embossament dels embornals i van permetre encara més acumulació d’aigua i riuades