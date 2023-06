El comunicador va atendre el diari ahir a la tarda a la galeria art al set, a Escaldes, on es pot veure una part de la seva obra pictòrica

Andreu Buenafuente no necessita presentacions, com diu el tòpic. O potser sí. Referent de la comunicació i l’humor, té cops amagats, facetes de la seva personalitat creativa no tan conegudes pel gran públic. La pintura, explica, sempre ha estat el seu refugi, la seva teràpia. L’any passat va decidir que era el moment d’exposar la seva obra. Ho va fer a la Fundació Cuixart, a Palafrugell. Ahir va presentar-ne una mostra a la galeria Art al Set, a Escaldes-Engordany, que inclou peces de les col·leccions Jazz i Punts suspensius.



Què trobaran els que visitin l’exposició ‘Constants vitals’ a la sala Art