L’augment notable de cotitzants alenteix l’entrada de la branca en dèficit, però la CASS insisteix en la urgència de la reforma del model

L’any 2022 la branca de jubilació va tancar amb un excedent de 31,9 milions d’euros. El primer trimestre d’aquest any la diferència entre els ingressos per cotitzacions i les despeses fruit del pagament de pensions també va ser positiva, de prop de dotze milions. L’augment notable de treballadors que aporten a la caixa (d’assalariats i d’autònoms) fruit de la bonança econòmica millora les perspectives a curt termini. El darrer estudi actuarial encarregat per la parapública i basat en dades del 2020 situava la caixa en dèficit ja el 2024. No succeirà, tal com va afirmar el president del fons de