Espot i Barrera acorden reforçar lligams en l'àmbit sanitari

Actualitzada 29/06/2023 a les 17:18

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, s'ha traslladat avui a Andorra per reunir-se amb el cap de Govern, Xavier Espot, en la primera trobada amb el nou mandatari de la capital de l'Alt Urgell després d'haver pres possessió al càrrec el 17 de juny. Barrera s'ha compromès a reforçar lligams amb Andorra en la cooperació en l'àmbit sanitari o de la Comunitat de Treball dels Pirineus, així com amb el projecte de la candidatura transnacional per a la inscripció a la llista de patrimoni mundial de la Unesco sobre la creació del coprincipat.Espot i l'alcalde la Seu d'Urgell també han tractat qüestions vinculades amb l'aeroport Andorra-La Seu i la mobilitat terrestre. Temes que també ha tractat amb el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, mostrant la "voluntat ferma" de millorar el servei de transport de passatgers i reforçar les freqüències entre els dos territoris "atesa la mobilitat de treballadors fronterers", segons afirma Govern en nota de premsa.