Espanya elimina l'ús de triangles a autopistes i autovies

Actualitzada 29/06/2023 a les 12:00

Espanya elimina a partir d'aquest dissabte l'obligatorietat de col·locar els triangles de senyalització, en cas d'accident o avaria, quan es circula per autopistes i autovies. La direcció general de trànsit (DGT) ha informat que la mesura té com a finalitat disminuir el nombre de morts per atropellament a les carreteres, ja que en els últims cinc anys la mitjana de vianants atropellats mortalment en carreteres espanyoles per baixar del vehicle ascendeix a 22. Tot i això, la mesura continuarà sent obligatòria en carreteres secundàries.La normativa indica que a partir del gener del 2026 els triangles de seguretat es substituiran totalment pel senyal lluminós V-16. D'aquesta manera, destaquen que a partir d'aquest dissabte ja es poden utilitzar aquestes llums, tot i que de moment no faran la funció de geolocalització que preveuen implantar al 2026.