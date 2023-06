El SEP alerta que en un futur hi pot haver una “segregació” d'alumnes

El sindicat afirma que de moment és teòric i que mai hi ha hagut aquest conflicte

El comitè del Sindicat de l’Ense­nyament Públic (SEP) afirma que es poden donar “situacions de segregació tant en el sistema francès com en l’espanyol”, i alerta de la “problemàtica” dels dos models educatius “pel que fa a la continuïtat o incorporació a aquests dos sistemes d’estudiants del país”, segons va plantejar durant la reunió que van mantenir dimarts passat amb el ministre d’Educació, Ladislau Baró, i amb el seu secretari d’Estat, Josep Anton Bardina.



El col·lectiu especifica que per ara la segregació “és en l’àmbit teòric i mai ha passat que algú no hagi pogut triar el sistema”, i destaca que