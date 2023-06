DA i Concòrdia visiten al Copríncep Vives

Actualitzada 29/06/2023 a les 14:21

El Copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, ha rebut aquest matí la visita institucional dels representants del grup parlamentari Demòcrata i Concòrdia. Es tracta de la primera trobada mantinguda entre el Copríncep i els nous representants de DA, així com amb Concòrdia, després de la seva entrada al Consell General.Vives s'ha reunit, per una banda, amb el president de DA, Jordi Jordana, i la presidenta suplent, Maria Martisella, per parlar del treball legislatiu que el grup vol dur a terme al Consell General. També s'ha ajuntat amb el president de Concòrdia, Cerni Escalé, i Núria Segués, presidenta suplent, qui han transmès a Vives els objectius que volen assolir al Consell General.Es tracten de les dues primeres reunions el que Copríncep manté amb els grups parlamentaris i el bisbat informa que en els propers dies s'anirà trobant amb tots ells.