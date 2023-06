Andorra guanya vuit places hoteleres en un any

Actualitzada 29/06/2023 a les 13:00

El país tenia 226 allotjaments turístics de modalitat hotelera, incloent-hi hotels, aparthotels, hostals, residències i pensions, a finals del 2022. El nombre total de llits ascendia a 31.736, segons informa Estadística. D'aquests allotjaments, 167 corresponien a hotels, dinou a aparthotels, nou a hostals o residències, quatre a pensions i 27 a apartaments turístics. El total ascendeix a deu allotjaments més que el 2021, sent l'augment més considerat en l'apartat d'hotels, on se'n sumen vuit més. Tanmateix, Andorra ha guanyat tres apartaments turístics, mentre que ha perdut una pensió i ha mantingut el nombre d'aparthotels i hostals o residències. Pel que fa al nombre de llits en allotjaments turístics, l'informe indica que al 2022 n'hi havia 525 més que l'any anterior.D'altra banda, Estadística informa que al 2022 hi havia classificats 155 altres allotjaments turístics, entre els quals destaquen les 102 empreses d'explotació d'ús turístic, amb 2.716 habitatges d'ús turístic i 12.969 llits. A més, hi havia 29 refugis de muntanya, cinc càmpings, una zona d'acampada, una casa de colònies, cinc albergs i dotze allotjaments rurals.La parròquia que té més allotjaments turístics és Encamp amb 53, seguit de Canillo amb 45 i la Massana amb 33. La parròquia que té menys allotjaments és Sant Julià amb només nou. Respecte als llits, segons l'informe el que en té més és Canillo amb 7.037, seguit d'Encamp amb 6.155. La que en té menys és Sant Julià amb 906.