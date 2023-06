Venudes més de 50.000 entrades del Cirque du Soleil

Actualitzada 28/06/2023 a les 19:24

Més de 50.000 persones han comprat ja l'entrada per veure FESTA, l'espectacle que el Cirque du Soleil ofereix aquest any a Andorra i per a les representacions en cap de setmana s'han adquirit ja el 90% de les localitats, segons informa Andorra Turisme. L'entitat destaca que el ritme de venda de tiquets per veure el muntatge creat per celebrar el desè aniversari al Principat "és proporcionalment superior al de l'any passat en les mateixes dates" tenint en compte que aquesta vegada totes les entrades són de seient i, per tant, s'han suprimit les més econòmiques.Andorra Turisme indica que el total d'entrades venudes inclou les adquirides directament al web i les reservades pel sector turístic, que han reservat hotels i comerços en condicions més favorables per oferir paquests als clients. Les entrades costen entre 21 i 29 euros i els artistes fa dies que estan preparant el muntatge a Andorra.El Cirque du Soleil farà 22 representacions de FESTA, repartides a partir de l'1 de juliol de dimarts a dissabte, i l'últim muntatge serà el diumenge 30 de juliol. Andorra Turisme assenyala que ja està preparat tot l'espai per al muntatge i només falta acabar la zona de restauració.