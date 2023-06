Vela pregunta per les solucions de Govern a la problemàtica de les ambulàncies

Actualitzada 28/06/2023 a les 19:06

La presidenta suplent i consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una pregunta oral a Govern per conèixer la seva posició en la problemàtica del transport sanitari assistit no medicalitzat. Vela sol·licita, vist que la contractació del servei entre centres sanitaris i sociosanitaris i externs "ha estat, des de l'inici, problemàtica i gestionada insuficientment", quina és la posició de l'executiu i quines solucions proposa per a la seva resolució.La consellera general considera "completament insuficient" que Govern s'hagi "mantingut al marge" i que "la única mesura ha estat la de facilitar un mediador extern". Vela apunta que és un servei "d'alta importància", que "pot quedar en entredit en qualsevol moment vista la situació, i en el qual ens consta que actualment hi ha personal del SAAS suplint la del SUM per culpa d'aquesta problemàtica".