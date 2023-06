Servei de podologia per a majors de 65 anys

Actualitzada 28/06/2023 a les 18:32

La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat avui en roda de premsa la posada en marxa d'un servei de podologia per a persones majors de 65 anys. El servei consistirà en dues sessions de podologia a l'any, que inclouen la revisió dels peus i actes de quiropòdia com eliminar durícies, callositats i/o alteracions de les ungles. El preu per sessió serà de cinc euros i s'oferirà un cop per setmana als centres d'atenció primària de les parròquies amb cita prèvia.El servei estarà disponible els dilluns de les 8 a les 10 hores al CAP d'Escaldes; de les 11 a les 13 hores al Centre Peracaus de Canilo; de les 14 a les 16 hores al CAP d'Encamp, i de les 14.30 a les 16.30 hores al CAP de la Sardana d'Andorra la Vella. Tanmateix, el dimarts es donaran sessions de les 9 a les 11 hores al CAP de la Massana, de les 11.30 a les 13.30 hores al CAP d'Ordino i de les 14.30 a les 16.30 hores al CAP de Sant Julià de Lòria.