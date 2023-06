El fons, fet amb aportacions privades, s’invertirà en la construcció d’un edifici per a majors de 65 anys amb autonomia

El fons per a la construcció dels pisos tutelats per a persones majors de 65 anys amb autonomia ja ha recollit uns sis milions d’euros. Les aportacions provenen de particulars i serviran per fer realitat un dels projectes més importants en què treballa el comú de Sant Julià de Lòria. El cònsol major, Josep Majoral, va explicar ahir, en la reunió de poble que va tenir lloc al vespre a la sala Sergi Mas, que la corporació disposarà del projecte, encarregat al despatx d’arquitectura Altura, cap al setembre. “Esperem que al final del mandat o al començament del que ve

