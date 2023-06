La recepta electrònica podria estar operativa a finals d'any

Actualitzada 28/06/2023 a les 10:51

La recepta electrònica permetrà un millor control de la despesa sanitària, ha assegurat aquest matí la presidenta del consell d"administració de la CASS en la compareixença balanç del 2022 que s'està celebrant davant la comissió legislativa del Consell General. Per ara, però, no hi ha una data clara d'implementació. Capdevila ha apuntat que des del SAAS s'està treballant en el programari i que en la darrera comissió mixta entre ministeri, CASS i SAAS es va apuntar la possibilitat que ja funcionés a finals d'any. Però "ho dic amb la boca petita", ha indicat Capdevila apuntat la feina que falta per fer. Ara mateix una vintena de farmàcies de la cinquantena que hi ha al país encara han d'actualitzar el programari informàtic de connexió amb la CASS, ha indicat Capdevila.Fins que no sigui possible disposar de la recepta electrònica, el control del tercer pagador en farmàcies per a gent gran i persones amb discapacitat es farà de forma manual. Se n'encarregaran dos treballadors de la CASS. Les receptes hauran d'estar signades pel metge i segellades per la farmàcia.Capdevila ha fet un repàs de les xifres de les branques de jubilació i malaltia d'un 2022 marcat per la bonança economia que s'ha traduït en més cotitzants i més ingressos que han frenat el dèficit de la branca de malaltia i un excedent de prop de 32 milions a la branca de jubilació. Però Capdevila ha insistit que la reforma del sistema de pensions és urgent tot recordant que ara mateix la CASS ja té 7.000 milions d'euros compromesos a pagar als jubilats futurs.Capdevila comparteix la compareixença amb el president del fons de reserva, Jordi Cinca, que està explicant l'evolució de la guardiola de les pensions i la seva gestió.