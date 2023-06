Govern nomena Ferran Costa ambaixador de l'ONU a Ginebra

Actualitzada 28/06/2023 a les 18:11

Govern ha nomenat Ferran Costa ambaixador d'Andorra a les Nacions Unides a Ginebra, Suïssa i Liechtenstein. El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha anunciat avui en la roda de premsa posterior al consell de ministres la renovació dels màxims representants diplomàtics amb residència a l'estranger i el nomenament d'ambaixadors no residents, com és el cas de Costa. Tanmateix, Jaume Serra serà ambaixador a Àustria, a Alemanya i representant permanent de l'Organització per a la seguretat i la cooperació a Europa (OSCE) i a l'Oficina de les Nacions Unides a Viena.Pel que fa als ambaixadors no residents, Clara Pintat ha estat elegida representant a la república italiana, i Ricard Fiter serà ambaixador a la república d'Eslovènia i la república de Croàcia. L'executiu també ha nomenat a Gemma Cano -que avui s'ha ratificat com a introductora d'ambaixadors-, ambaixadora a Malta, la república Hel·lènica, Xipre i Bulgària.Casal també ha informat del nomenament d'Eva Descarrega com a ambaixadora a Portugal, càrrec que començarà a exercir a partir de l'1 de setembre. Descarrega continuarà sent ambaixadora d'Andorra a la república Francesa i a Mònaco, així com delegada permanent del Principat d'Andorra a la UNESCO i representant personal de Xavier Espot al Consell permanent de la francofonia. L'únic ambaixador que no repetirà al càrrec és Enric Tarrado, fins ara representant diplomàtic a Hongria, Romania, la república Txeca i la república Eslovaca. El ministre Portaveu ha concretat que el seu cessament ha estat per "raons personals i per petició seva".