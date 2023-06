El SEP alerta de la "segregació" d'alumnes en els sistemes espanyols i francès

Actualitzada 28/06/2023 a les 17:48

El comitè del Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) afirma que es poden donar "situacions de segregació tant en el sistema francès com en l'espanyol" i alerta de la "problemàtica" dels dos models educatius "pel que fa a la continuïtat o incorporació a aquests dos sistemes d'estudiants del país", segons ha plantejat en la reunió que han mantingut amb el nou ministre d'Educació, Ladislau Baró, i amb el secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina. El col·lectiu especifica que per ara la segregació "és a nivell teòric i mai ha passat que algú no hagi pogut triar el sistema" i destaquen que en el cas espanyol es podria produir per falta de places per a escolars provinents d'altres sistemes i en el francès pel filtre de les notes.El sindicat assenyala que si hi hagués algun alumne de l'escola andorrana a secundària que volgués anar al sistema espanyol "podria ser que no pogués per falta de places i no ser de l'espanyol o d'una congregacional, que en tenen prioritat". La raó que al·leguen és que la secundària del sistema espanyol només obres dues línies de 30 alumnes on tenen prioritats és del centre, els del col·legi Sagrada Família i del Janer i, per últim, nacionals espanyols. I per a batxillerat les places disponibles són 70 i s'apliquen els mateixos criteris per acceptar els estudiants. El SEP afirma que per aquestes limitacions "no es pot triar sistema educatiu".El problema en el cas francès que denuncien esdevé perquè "només els alumnes amb una determinada nota a partir de 3r de segona ensenyança podran continuar al Lycée".El SEP exposa en un comunicat que Bardina va explicar que aquest assumpte "està sent un tema prioritari ja que està directament relacionat amb el dret constitucional d'Andorra per poder triar sistema educatiu per part dels menors en edat escolar obligatòria" i que en el cas de les autoritats espanyoles "està en línia directa amb l'ambaixador espanyol" i es tractarà en una reunió prevista per divendres.El col·lectiu també va parlar en la trobada d'ahir amb el ministre de la carrera horitzontal i la seva implantació i assegura que els nous responsables del ministeri "s'han mostrat molt oberts a treballar en la disposició transitòria d'aquest desplegament de carrera per intentar difuminar les línies vermelles - de les dues parts- i poder arribar a acords de cara al setembre".El SEP indica que Baró està d'acord amb modificar el sistema d'avaluació dels interins que fa una dècada que s'està emprant i que el ministeri farà una reunió amb el personal fixe i interí per explicar com es fan les contractacions, les places que són estructurals i les que no, i el funcionament de la borsa de treball.