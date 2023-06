El SAAS convoca una plaça de psiquiatria

Actualitzada 28/06/2023 a les 12:57

El SAAS convoca una plaça de nova creació de metge o metgessa especialista en psiquiatria. El contracte és indefinit, amb un salari brut anyal d'acord amb l'annex I del conveni col·lectiu del SAAS i jornada per còmput anyal de 1.776 hores/any. Entre els requisits per poder optar al procés de selecció hi ha tenir el títol de llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d'Études Spécialisées o equivalent, i acreditar experiència en l'àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria. Tanmateix, es valorarà experiència demostrable en l'àmbit hospitalari i coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l'entorn assistencial.L'edicte, publicat avui al BOPA, indica que les persones interessades a presentar la seva candidatura tenen un termini màxim de 15 dies naturals a partir d'avui per enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad indicant a l'assumpte "Edicte - plaça de nova creació metge/essa especialista en psiquiatria" i adjuntant la carta de motivació, el curriculum vitae i una fotocòpia de titulació requerida pel lloc de treball.